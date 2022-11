Herzschmerz-Diät? Kerry Katona scherzt über Verlobungsende!

Kerry Katona (42) hat eine spezielle Diät-Idee im Kopf! Die Atomic Kitten-Bekanntheit ist total verliebt. Der 33-jährige Ryan Mahoney hat ihr Herz erobert und ist bereits seit anderthalb Jahren mit Kerry verlobt. Eine Hochzeit scheint momentan aber nicht auf dem Plan zu stehen. Trotzdem möchte die TV-Bekanntheit etwas abspecken und dafür würde sie offenbar auch Herzschmerz in Kauf nehmen. Kerry spricht sogar über die Auflösung ihrer Verlobung!

In ihrer OK! Magazin-Kolumne schreibt die 42-Jährige: "Ich fühle mich so fett! Ich habe zugenommen, weil ich so glücklich bin. Ich habe zu Ryan gesagt, dass er mit mir Schluss machen soll, sodass ich eine Herzschmerz-Diät machen kann. Und wenn ich abgenommen habe, können wir wieder zusammen sein." Selbstverständlich scherzt Kerry nur über das Liebes-Aus.

Die Vollblutmama scherzt des Öfteren mal über ihr Gewicht. Zuletzt meinte Kerry, dass sie ihre paar Extrapfunde mit Absicht angefuttert hat. "Im Moment ist es wirklich kalt und die Stromrechnungen werden immer höher und höher. Ich habe das gesehen und mir gedacht, es wäre gut, mehr zu essen, um meinen Körper besser zu isolieren", lachte sie.

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Februar 2022

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, TV-Bekanntheit

