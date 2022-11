Neun Tage nach Takeoffs Tod: Cardi B performt bei den AMAs

The Show Must Go On... denkt sich Cardi B (30)! Die Rapperin musste Anfang November einen schweren Verlust ertragen. Rapper Takeoff (✝28), der Cousin ihres Mannes Offset (30), wurde in Texas erschossen. Danach schien sie sich Zeit zum Trauern genommen zu haben. Doch die scheint nun vorbei zu sein: Die Musikerin legte nur neun Tage nach dem Tod von Takeoff ihren ersten öffentlichen Auftritt hin!

Cardi B trat dieses Wochenende als Überraschungsgast bei den American Music Awards im Microsoft Theater in Los Angeles auf. An der Seite von GloRilla performte sie den gemeinsamen Song "Tomorrow 2". Energiegeladen beeindruckte sie das Publikum in einem engen Ganzkörperanzug, in dem ihre Kurven perfekt zur Geltung gebracht wurden. Mit breitem Grinsen auf dem Gesicht lächelte die 30-Jährige ihren Schmerz einfach weg.

Am selben Abend postete die gebürtige New Yorkerin ein Video auf Instagram, in dem sie gemeinsam mit GloRilla zum neuen Song tanzt. Die Fans waren ganz aus dem Häuschen. "Ich habe mir das Video so oft angesehen. Ihr seid toll!", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Die beiden haben die AMAs gekillt!"

Getty Images GloRilla und Cardi B bei den American Music Awards 2022

Getty Images Takeoff im Juli 2019

Getty Images Cardi B bei der Met Gala 2022

