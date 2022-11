Offsets Cousin Takeoff (†28): Cardi B veröffentlicht Nachruf

Takeoff hinterlässt zahlreiche Trauernde! Anfang November machten schreckliche Nachrichten die Runde: Der Rapper, der seit 2008 Mitglied des Trios Migos war, wurde in Texas erschossen. Er wurde nur 28 Jahre alt. Der Vorfall war natürlich ein schwerer Schlag für seine Bandkollegen, vor allem für Offset (30) – immerhin waren die beiden auch Cousins. So war er ebenfalls derjenige, der bei Takeoffs Trauerfeier eine emotionale Rede hielt. Nun verfasste auch Offsets Frau Cardi B (30) einen rührenden Nachruf auf den verstorbenen Künstler.

Via Instagram äußerte die Rapperin sich jetzt zum Tod ihres Familienmitglieds. "Takeoff, dein vorzeitiges Ableben hat viel Schmerz und Trauer in so viele Leben gebracht. Der Einfluss, den du in dieser Welt hattest, war so beträchtlich – und wir haben uns schwergetan, diese Tragödie zu begreifen", betonte Cardi offen. "Ich bin untröstlich, aber auch dankbar für all die wertvollen Erinnerungen, die wir teilen durften, während du hier bei uns warst." Sein plötzlicher Tod sei wie ein Albtraum und der Schmerz unvergleichlich.

"Es tut weh, weil ich weiß, dass es nie wieder so sein wird wie früher – aber ich weiß, dass deine Brüder und deine Fans dafür sorgen werden, dass die Welt nie vergisst, was du bewirkt hast. Ich werde mich an dein bemerkenswertes Talent und deine großartige Persönlichkeit erinnern", schrieb Cardi weiter. "Ich bete, dass du in Frieden und im Paradies bist, denn du hast es dir redlich verdient."

Getty Images Offset, Takeoff und Quavo aka Migos im Januar 2018 in New York

Getty Images Cardi B im Dezember 2021

Instagram / yrntakeoff Migos-Rapper Takeoff

