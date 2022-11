Nur mit Discokugeln: Désirée Nick beim heißen Nacktshooting

Désirée Nick (66) zeigt, was sie hat. Die Entertainerin ist in Deutschland vor allem dafür bekannt, ihr Herz auf der Zunge zu tragen. Diese Fähigkeit nutzt die Blondine nicht nur im Fernsehen, sondern auch in ihrem eigenen Podcast. Dennoch ist sie auf den roten Teppichen ein gern gesehener Gast und sie schmeißt sich dafür auch in sexy Outfits. Dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlt, bewies sie jetzt wieder: Désirée zeigte sich bei einem heißen Nacktshooting.

Auf Instagram teilte Désirée die ersten Eindrücke eines Werbeshootings und dabei schienen Textilien nicht das Thema zu sein: Sie posierte nur mit Discokugeln bedeckt für den Fotografen. Dabei platzierte sie eine große Kugel zwischen den Beinen und hielt zwei kleinere vor die Brust. "Ihr habt Glück gehabt, dass mir die Dinger nicht runtergefallen sind", scherzte die Entertainerin. Hinter dem aufreizenden Shooting steckte die Promo für ihre derzeitige Kabarettshow. Bei ihren Fans sorgten die heißen Bilder jedenfalls für Begeisterung.

Bereits vergangenes Jahr betonte Désirée gegenüber Bild, dass sie keinen Grund sehe, Angst vor ihrem Körper oder dem Altern zu haben. "Ich habe nur eine Falte – und auf der sitze ich", stellte sie klar. Sie könne nicht verstehen, warum man das Älterwerden fürchten sollte, denn mittlerweile wisse sie: "95 Prozent der Dinge, vor denen man Angst hat, treten überhaupt nicht ein."

Désirée Nick

Désirée Nick

Désirée Nick

