Patrick Romer schließt Liebes-Comeback mit Antonia aus!

Patrick Romer (26) bricht sein Schweigen. Vor wenigen Tagen hatten der Bauer sucht Frau-Teilnehmer und seine Freundin Antonia Hemmer (22) nach zwei Jahren Beziehung ihr Liebes-Aus publik gemacht. Nach den Trennungsnews legte der Rinderzüchter erst einmal eine Social-Media-Pause ein. Doch nun meldete sich Patrick wieder bei seinen Fans zurück – und stellte dabei klar: Er schließt ein Comeback mit Antonia aktuell aus!

In seiner Instagram-Story sprach der 26-Jährige nun ganz offen über die Trennung von seiner Ex. "Antonia und ich hatten zwei wundervolle Jahre zusammen", schwärmte Patrick. Er und die Influencerin hätten sehr viel zusammen erlebt und gemeinsam durchgestanden. Er könne deshalb auch gut nachvollziehen, dass viele Fans auf ein Liebes-Comeback hoffen: "Aber in den letzten Wochen sind so einige unüberbrückbare Sachen passiert, die das aktuell einfach überhaupt nicht zulassen."

Was genau zwischen den einstigen Turteltauben vorgefallen ist, gab der Hottie nicht preis. Nach der Trennung wolle der ehemalige #CoupleChallenge-Kandidat aber kein Trübsal blasen und stattdessen nach vorne blicken. "Das Leben geht weiter", zeigte sich Patrick zuversichtlich in seiner Instagram-Story.

Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Patrick Romer und Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinner 2022

Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

