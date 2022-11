"The Voice": John Legend bringt seine Kids mit zur Arbeit

John Legend (43) kann sich über niedliche Unterstützung freuen! 2016 brachte Ehefrau Chrissy Teigen (36) ihren ersten Nachwuchs mit dem "All Of Me"-Interpreten auf die Welt. Zwei Jahre nach der Geburt von Töchterchen Luna erblickte Sohnemann Miles das Licht der Welt. Aktuell sitzt der Sänger als Coach in der The Voice-Jury – und während Papa arbeitet, sind auch seine Liebsten nicht weit. John wurde bei den Dreharbeiten jetzt von seinen Kids besucht!

Via Instagram teilte John am Dienstag einen niedlichen Schnappschuss mit seinen zwei besonderen Gästen. Luna (6) und Miles (4) besuchen ihren Vater während der Dreharbeiten und machten es sich auf dem roten Drehstuhl des 43-Jährigen gemütlich. "Meine größten Fans (bis sie zu cool sind, um mich für cool zu halten)", schrieb er unter dem niedlichen Bild.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Johns Kids den Laden aufmischen. Bereits vor rund zwei Jahren waren die beiden schon einmal mit von der Partie. Auch davon gibt es ein Bild, das John via Social Media geteilt hatte. Und im direkten Vergleich fällt auf: Luna und Miles sind ziemlich groß geworden!

Anzeige

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kindern in Disneyland, Anaheim 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seinen Kindern Miles und Luna

Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend mit Luna und Miles bei "The Voice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de