Will Kaley Cuoco noch vor der Geburt ihres Babys heiraten?

Bekommt Kaley Cuoco (36) etwa kalte Füße? Im Oktober verkündete die The Big Bang Theory-Bekanntheit, dass sie und ihr Partner Tom Pelphrey (40) erstmals Eltern einer Tochter werden. Seit sie mit den freudigen Baby-News an die Öffentlichkeit gegangen ist, versorgt die Schauspielerin ihre Fans immer wieder mit Schwangerschaftsupdates. Doch wollen die zwei noch vor der Entbindung vor den Traualtar treten? Tom schon – Kaley scheint es dagegen jedoch nicht so eilig zu haben!

Wie Radar Online erfahren hat, soll Tom seiner Liebsten vorgeschlagen haben, noch vor der Geburt ihrer Tochter den Bund der Ehe zu schließen. Wie eine Quelle bestätigte, denke die Schauspielerin aktuell jedoch gar nicht daran, zu heiraten. "Kaley sagt, dass ihr Leben in diesem Jahr auf Hochtouren läuft. Ihr Baby wird geboren, bevor sie und Tom ihren ersten Jahrestag haben. Obwohl ein Baby unterwegs ist, will sie es in ihrer Beziehung langsam angehen", plauderte der Insider aus.

Bereits vor wenigen Wochen wurden erste Spekulationen laut, dass die beiden geheiratet haben könnten – immerhin konnte man auf Paparazzibildern erkennen, dass Kaley und Tom jeweils einen goldenen Ring am Ringfinger trugen. Dabei scheint es sich jedoch lediglich um Modeschmuck gehandelt zu haben.

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Emmy Awards 2022

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

