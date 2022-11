Gleiche Ringe: Haben Kaley Cuoco und ihr Tom geheiratet?

Erst die Schwangerschaft, dann die Hochzeit? Vor wenigen Wochen machte Kaley Cuoco (36) öffentlich, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Die Schauspielerin und ihr Partner Tom Pelphrey (40) wissen auch schon das Babygeschlecht: Sie dürfen sich auf eine Tochter freuen. Die Kleine soll im kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken. Doch gab es vor der Geburt vielleicht schon etwas anderes zu feiern? Verdächtige Ringe lassen vermuten, dass Kaley und Tom bereits geheiratet haben!

Paparazzi-Bilder, die unter anderem Hollywood Life vorliegen, zeigen das Paar am Flughafen von Los Angeles. Beide sind recht lässig gekleidet. Umso mehr stechen die Schmuckstücke an ihren Händen hervor. Sowohl Kaley als auch Tom tragen am linken Ringfinger jeweils einen Gold funkelnden Ring. Ob es sich dabei um Eheringe handelt, ist jedoch ungewiss – zumal diese für gewöhnlich an der rechten Hand getragen werden.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass die einstige The Big Bang Theory-Darstellerin und ihr Partner mit den Juwelierwaren gesehen worden sind. Bereits im September sollen sie die gleichen Ringe bei der Verleihung der Emmy Awards getragen haben. Damals zeigten sie sich auch zum ersten Mal zusammen auf dem roten Teppich.

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Emmy Awards 2022

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Partner Tom Pelphrey, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de