Die Hälfte geschafft: Kaley Cuoco postet neue Babybauchfotos

Kaley Cuoco (36) hat die Hälfte schon geschafft! Anfang Oktober verkündete die Schauspielerin ihre Schwangerschaft im Netz. Mit ihrem derzeitigen Partner Tom Pelphrey (40) erwartet sie ein kleines Mädchen. Ihre Fans hält der The Big Bang Theory-Star über den wachsenden Bauch regelmäßig auf dem Laufenden. Jetzt ist sie fast in der Mitte ihrer Schwangerschaft angekommen – und dazu beglückte Kaley ihre Follower mit neuen Babybauchfotos!

In ihrer Instagram-Story teilte Kaley gleich zwei Selfies von sich: Vor dem Spiegel setzte sie ihre Babykugel erst einmal mit T-Shirt, Leggings und Kappe in Szene. Auf dem zweiten Bild entschied sie sich dann für ein eng sitzendes Kleid, das ihren wachsenden Bauch ebenfalls bestens betonte. Dabei verzichtete sie aber auf ausgefallenes Schuhwerk und schlüpfte lediglich in bunte Crocs – vielleicht ja für die Bequemlichkeit. "Auf halbem Weg", kommentierte sie die Fotos schlicht. Es scheint, als fühle Kaley sich derzeit so richtig wohl in ihrer Haut.

Im Netz scheint Kaley nicht genug davon bekommen zu können, ihr größer werdendes Mamaglück zu zeigen. Kurz nach der Verkündung ihrer Schwangerschaft strahlte sie auch schon mit Babybauch in der Öffentlichkeit. Paparazzis erwischten die 36-Jährige im Oversize-Pulli am Flughafen. Der Pullover konnte ihren Bauch aber nicht bedecken – der war gut zu erkennen.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Schauspielerin

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Oktober 2022

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Oktober 2022

