"Harter Tag": Aaron Carters Sohn feiert ersten Geburtstag

Es ist eine besonders schwere Zeit für Melanie Martin! Die Blondine musste Anfang November Abschied von ihrem Ex-Partner Aaron Carter (✝34) nehmen. Der Sänger war völlig überraschend verstorben. Der US-Amerikaner hinterließ dabei auch den gemeinsamen Sohn Prince Lyric (1), der nach dem Tod des Musikers vorerst bei seiner Mutter lebt. Jetzt feierte Melanie den ersten Geburtstag ihres Nachwuchses ohne Aaron.

Auf Instagram teilte Melanie nun einige Impressionen und seltene Einblicke in das Leben ihres Sohnes. "Herzlichen Glückwunsch an meinen kleinen Jungen Prince Lyric! Heute ist ein harter Tag für mich, aber ich weiß, dass dein Papa dir im Himmel ein Ständchen singt", schrieb sie unter das Video, in dem Fotos aus glücklichen Tagen zu sehen sind. Auf vielen von ihnen herzen sie und Aaron ihren Sohn.

Melanies Fans und Weggefährten fühlen an diesem besonderen Tag mit ihr. "Ich sende dir eine feste Umarmung, Stärke und meine besten Wünsche", schrieb etwa eine Userin. Viele andere kommentierten den Beitrag mit Herz-Emojis und Glückwünschen an Prince.

Instagram / missmelaniemartin Melanie Martin mit Aaron Carter im Dezember 2021

Instagram / missmelaniemartinx Aaron Carter mit seinem Sohn Prince Lyric

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie Martin

