Nach Prozess-Niederlage: Amber Heard verklagt Versicherung

Amber Heard (36) wehrt sich mit allen Mitteln. Die Schauspielerin und ihr Ex Johnny Depp (59) hatten sich im vergangenen Mai eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht geliefert. Dabei sind erschreckende Details ans Licht gekommen – so soll Gewalt kein Fremdwort in ihrer Ehe gewesen sein. Vor Gericht hatte schlussendlich der Fluch der Karibik-Darsteller gesiegt, die Blondine hatte eine millionenschwere Geldstrafe erhalten. Das wollte sie jetzt von ihrer Versicherung bezahlen lassen, doch diese will nicht für sie bürgen. Deshalb verklagte Amber nun ihre Versicherung.

In den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, behauptete die Aquaman-Darstellerin, dass sie mit ihrer Versicherung einen Deal abgeschlossen hatte: Egal wie das Urteil ausfallen wird, sollen alle Kosten von der Versicherung übernommen werden. Doch das ist bisher noch nicht geschehen, da die Versicherung Amber ein vorsätzliches Fehlverhalten in dem Verleumdungsprozess gegen Johnny vorwirft. Somit sehen sie sich nicht für die Kosten verantwortlich. Aus diesem Grund reichte die Schauspielerin eine Klage ein, um sich eine Zusicherung von einem Richter einzuholen.

Auch Johnny weigerte sich, seine Geldstrafe an seine Ex zu zahlen. Er hatte nämlich nach seinem Sieg vor Gericht eine Gegenklage von der 36-Jährigen erhalten und diese verloren. Deshalb muss er seiner einstigen Ehefrau zwei Millionen Euro Schadensersatz auszahlen – er legte jedoch Berufung ein.

Anzeige

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Johnny Depp im Prozess

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de