Keine Beweise: Darum geht Johnny Depp jetzt in Berufung

Der Prozess zwischen Johnny Depp (59) und Amber Heard (36) könnte in die nächste Runde gehen. Der Schauspieler hatte seine Ex wegen Verleumdung verklagt. Ambers Reaktion: eine Gegenklage. Johnnys Anwalt habe sie ebenfalls verleumdet. Am Ende gewann Johnny den Prozess zwar, aber auch die Schauspielerin konnte einen kleinen Sieg einfahren. Gegen dieses Urteil legte der Fluch der Karibik-Darsteller jetzt Berufung ein – aus diesen drei Gründen.

Wie Law and Crime berichtet, legten Johnnys Anwälte drei Gründe für die Berufung vor. "Erstens kann Herr Depp für die Äußerungen von Herrn Waldman nicht haftbar gemacht werden, da dies eine Frage des Gesetzes ist. Frau Heard versuchte, Herrn Depp für die Waldman-Aussage vom 27. April auf der Grundlage der Erfüllungsgehilfenhaftung haftbar zu machen, indem sie behauptete, dass Herr Depp nur deshalb haftbar sei, weil Herr Waldman von Herrn Depp als sein Anwalt beauftragt worden war und daher sein Vertreter war. Rechtlich gesehen ist Herr Waldman jedoch ein unabhängiger Auftragnehmer, dessen mutmaßlich unerlaubtes Verhalten nicht automatisch Herrn Depp zuzurechnen ist", heißt es in dem Bericht von Johnnys Anwälten.

Doch damit nicht genug – Amber scheint auch keine Beweise zu haben: "Zweitens musste Frau Heard, da sie in der Verhandlung gegen Herrn Depp auf der Grundlage einer reinen Stellvertreterhaftung vorgegangen ist, Beweise dafür vorlegen, dass Herr Waldman jedes Element des Delikts der Verleumdung begangen hat, einschließlich der Tatsache, dass er mit tatsächlicher Böswilligkeit gehandelt hat." In der Verhandlung sei kein Beweis für die tatsächliche Arglist von Herrn Waldman vorgelegt worden. "Drittens ist die Waldman-Erklärung vom 27. April im Zusammenhang betrachtet eine nicht einklagbare Meinungsäußerung, die nicht ausreicht, um einen Anspruch auf Verleumdung zu begründen", heißt es abschließend.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

