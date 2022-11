Nach Trennung: Gisele Bündchen plant aufgeregt ihren Umzug

Gisele Bündchen (42) will sich in ihrem neuen Zuhause pudelwohl fühlen. Vor einigen Wochen gaben das Model und NFL-Star Tom Brady (45) ihre Scheidung bekannt. Die zwei sollen nichtsdestotrotz ein gutes Verhältnis zueinander haben, zudem soll die Brasilianerin ein Haus gegenüber dem von Tom gekauft haben. Der Umzug könnte womöglich schon bald stattfinden, denn Gisele schaut sich ihre neue Bleibe jetzt genauer an.

Die 42-Jährige will nichts dem Zufall überlassen und setzt auf professionelle Unterstützung. Neueste Paparazzi-Schnappschüsse zeigen die 42-Jährige bei einem Treffen mit Constanza Collarte, einer angesehenen Innenarchitektin und Designerin. Auf den Bildern sah es ganz danach aus, als würden Gisele und Constanza die Gestaltung ihrer neuen Villa besprechen. Die beiden Damen stehen vor dem Anwesen in Miami und schienen sich angeregt zu unterhalten, während sie das Grundstück sorgfältig begutachteten.

Ob die zweifache Mutter vor ihrem Auszug bereits ausgemistet hat? Gisele wurde dabei erwischt, wie sie sich von ihrem alten Toaster trennte, der aus ihrer Zeit als Toms Ehefrau zu stammen scheint. Die Laufstegschönheit verschenkte den Küchenhelfer an ihren Jiu-Jitsu-Trainingskumpel, der sich über das Gerät gefreut hatte.

Gisele Bündchen mit der Innenarchitektin Constanza Collarte

Gisele Bündchen vor ihrem neuen Anwesen in Miami

Gisele Bündchen auf einer Gala in Los Angeles, 2019

