Oben ohne: Madonna postet anzügliche Shooting-Fotos im Netz!

Madonna (64) gibt mal wieder alles! Die Sängerin sorgt mit ihrem Auftritt auf Social Media stets für Aufsehen: Die Musikerin liebt es augenscheinlich, sich leicht bekleidet und in gewagten Posen in Szene zu setzen. Zum Beispiel leckte sie in einem Video erst kürzlich Wasser aus einem Hundenapf. Für ihren extravaganten Content bekommt sie aber nicht nur positives Feedback, sondern auch viel Kritik. Nun teilte Madonna erneut erotische Fotos!

Auf Instagram postete die Musikerin eine Fotoreihe, auf der sie nur in Unterhose und einem Korsett posiert – ihre Brüste verdeckt sie lediglich mit einer Tasche der Luxusmarke Balenciaga. Wie gewohnt schmiss die "Frozen"-Interpretin sich für das Shooting in aufregende Posen, unter anderem knabberte sie an der Tasche.

Die Kommentare unter dem Beitrag waren allerdings überwiegend kritischer Natur. "Ich kann mir das einfach nicht mehr ansehen" oder "Das ist einfach nur verstörend! Wir wissen, dass du Geld hast, aber Klasse kann man sich nicht kaufen", kommentierten Madonnas Follower beispielsweise. Andere wiederum nahmen sie jedoch in Schutz.

Instagram / madonna Madonna, Musikerin

Instagram / madonna Madonna im November 2022

Instagram / madonna Madonna im November 2022

