Sofia Vergara und Joe Manganiello feiern ihren Hochzeitstag

Es war der wohl schönste Tag in Sofia Vergaras (50) Leben! Am 22. November 2015 hat die Modern Family-Bekanntheit ihre große Liebe Joe Manganiello (45) geheiratet. Nachdem sie 2014 ihre Verlobung mit dem Geschäftsmann Nick Loeb (47) gelöst hatte, begann der Schauspieler direkt, die Beauty zu umwerben – sie verlobten sich bereits nach einem halben Jahr Beziehung an Weihnachten. Vor sieben Jahren fand dann ihre große Hochzeitsfeier in Palm Beach statt. Aus diesem Anlass widmete Sofia ihrem Ehemann jetzt einen süßen Post.

Via Instagram veröffentlichte die Kolumbianerin nun einige Throwback-Fotos von ihrem großen Tag. Hier sieht man Sofia und Joe vor dem Traualtar – sie trug natürlich ein spektakuläres, figurbetontes Brautkleid. Weitere Pics zeigen sie auf der Tanzfläche und beim Anschneiden der Hochzeitstorte. Dabei ist nicht zu übersehen: Auf allen Bildern schauen die Turteltauben sich total verliebt an! "Siebter Jahrestag. Ich liebe dich, Joe", schrieb die 50-Jährige dazu. In ihrer Story konnte man sehen, dass sie ihr Jubiläum mit einem Date zelebriert haben.

Was viele Fans sicher gar nicht wissen: Sofia war schon einmal kurz verheiratet! Im Alter von 18 Jahren heiratete sie 1991 ihren High-School-Freund Joe Gonzalez, mit dem sie auch einen Sohn bekommen hat. Doch die Ehe sollte nicht einmal zwei Jahre halten.

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und ihr Mann Joe Manganiello

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello an ihrem Hochzeitstag

Getty Images Sofia Vergara im Jahr 2000

