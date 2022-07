So schön strahlt Sofia Vergara bei ihrer 50. Geburtstagsfete

Sofia Vergara (50) scheint wie ein guter Wein zu altern! Seit mittlerweile 20 Jahren ist die Schauspielerin mit kolumbianischen Wurzeln nun schon im Film- und Serien-Business tätig. Am Wochenende stand für die dunkelhaarige Beauty nun ein ganz besonderer Tag an, denn der TV-Star feierte im Kreise seiner Liebsten seinen 50. Geburtstag. Anlässlich dieses großen Meilensteins schmiss sich Sofia auch ordentlich in Schale.

Auf ihrem Instagram-Account widmete die Schauspielerin ihrem Geburtstag gleich mehrere Posts. Auch in ihrer Story ließ sie die Fans an dem gemeinsamen Essen mit ihrer Familie teilhaben. So veröffentlichte sie beispielsweise Aufnahmen von ihrem Geburtstagskuchen sowie von einer Weinflasche auf der "50 und immer noch fabelhaft!" zu lesen ist. Unter den Gästen waren neben einigen Freunden auch ihre Nichte Claudia (29) und ihre Schwester Sandra. Auch ihr Sohn Manolo (29) durfte bei der Sause natürlich nicht fehlen, der seinerseits viele Eindrücke der Feierlichkeiten in seiner Story teilte. Nur Sofias Liebster Joe Manganiello (45) war auf den ersten Blick auf keinem der Fotos zu erkennen.

Doch nicht nur für Sofia war es ein ganz besonderes Wochenende. So verriet die Modern Family-Schönheit, dass ihr Chihuahua Bubbles ebenfalls Geburtstag hatte. "Heute ist Bubbles Geburtstag! Alles Gute zum 9. Ehrentag", schrieb sie zu einer Reihe von süßen Schnappschüssen mit dem Vierbeiner.

Sofia Vergara (r) und ihre Nichte Claudia im Juli 2022

Sofia Vergara, Schauspielerin

Manolo Gonzalez Vergara, Claudia Vergara und Sofia Vergara

