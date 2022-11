Wie süß! Neu-Mama Ashley Greene zeigt ihre kleine Tochter

Ashley Greene (35) könnte nicht glücklicher sein. Die Twilight-Darstellerin und Paul Khoury kamen 2013 zusammen und gaben sich fünf Jahre später das Jawort. Ihre Liebe zueinander wurde nun mit der Geburt ihres Kindes gekrönt: Ihre Tochter Kingsley erblickte im vergangenen September das Licht der Welt. Wie happy die kleine Familie ist, zeigen jetzt neue Bilder: Ashley teilte einige Schnappschüsse von sich, ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter.

Auf Instagram postete die Schauspielerin Schwarz-Weiß-Fotos von ihrem Nesthäkchen: Eine der Aufnahmen zeigt, wie Paul die Kleine auf dem Arm hält und dabei stolz in die Kamera grinst. "Ich bin Hals über Kopf in die beiden verliebt", schrieb die 35-Jährige zu ihrem Beitrag. Auf den anderen Schnappschüssen sieht man, wie Kingsley auf dem Boden liegt und ihre Mama sie von oben betrachtet und anlächelt. Dabei merkt man, wie glücklich die Beauty über ihren Familienzuwachs ist.

Ashleys Fans reagierten begeistert auf ihren Beitrag. "Schaut euch diese traumhaften Augen an, genau wie die ihrer Mutter", schwärmte eine Nutzerin in den Kommentaren. "Sie ist so schön", schrieb eine andere Userin. Auch Schauspielerin Brittany Snow (36) kommentierte die Bilder mit "Oh mein Gott" und Herz-Emojis.

Instagram / ashleygreene Paul Khoury mit seiner Tochter Kingsley

Instagram / ashleygreene Ashley Greene und ihre Tochter Kingsley im November 2022

Instagram / ashleygreene Schauspielerin Ashley Greene mit ihrer Tochter

