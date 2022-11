Nach Krise: Janni Kusmagk und Peer tragen Eheringe wieder!

Peer (47) und Janni Kusmagk (32) haben sich wieder zusammengerauft! Zuletzt durchlebte das Ehepaar eine schwere Zeit: Nach ihrem Umzug nach Mallorca brach ihr ganzes soziales Umfeld weg, was sie in eine Beziehungskrise stürzte. Zwar trennten die TV-Bekanntheiten sich nicht, jedoch legten sie bereits vor Monaten ihre Eheringe ab. Offenbar ist ihre Beziehung nach den ganzen Veränderungen nun aber wieder im Gleichgewicht: Janni und Peer haben ihre Eheringe wieder angelegt!

Auf Instagram teilte die Profisurferin ein glückliches Bild mit ihrer Familie: Darauf küssen Peer und sie sich vor dem Sonnenuntergang am Meer, während sie ihre Kids auf den Armen tragen. "Wir haben unsere Eheringe neu angezogen. Uns kann jetzt nichts mehr umhauen", schrieb Janni dankbar zu dem Schnappschuss. Scheint ganz so, als könnten die Adam sucht Eva-Kandidaten ihre Zeit auf der Insel nun auch als Liebespaar wieder richtig genießen.

Zuvor hatte Janni ihrer Community bereits verraten, dass sie endlich richtig in ihrem neuen Leben in Spanien angekommen sei. "Da ist er, der Moment, für den wir so gekämpft haben. Wir haben nicht aufgegeben. Nun leuchten wir auf wie Kometen, so happy, weil wir nie aufgegeben haben", schwärmte sie unter einem Video von sich am Strand.

Anzeige

Instagram / peerkusmagk Janni und Peer Kusmagk

Anzeige

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk , Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de