Nach Patrick-Aus: Ist Antonia Hemmer bereit für neue Liebe?

Hat Antonia Hemmer (22) komplett mit Patrick Romer (26) abgeschlossen? Die Blondine lernte den Rinderzüchter bei Bauer sucht Frau kennen und lieben. Ihre diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Teilnahme stellte ihre Beziehung dann aber vor eine Herausforderung – vor allem Patrick bekam für sein Verhalten Antonia gegenüber eine Menge Gegenwind. Jetzt, einige Monate nach der Ausstrahlung, gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt. Aber wäre Antonia inzwischen wieder bereit für etwas Neues?

Das wollten auch Antonias neugierige Fans in einer Fragerunde auf Instagram wissen. Anscheinend ist die Influencerin aber erst mal noch nicht so richtig bereit – würde aber auch nicht kategorisch "Nein" sagen. "Das dauert noch... Aber wer weiß, sag niemals nie, vielleicht treffe ich morgen den Traumprinzen an der Wursttheke", scherzte sie.

Erst vor knapp einer Woche hatte Antonia ihren Fans eröffnet, woran die Beziehung mit Patrick gescheitert war. "Wir haben beide festgestellt, dass sich die Beziehung einfach verändert hat", erklärte sie auf Instagram. Die Entscheidung hätten die beiden aber nicht von heute auf morgen getroffen.

RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Das Sommerhaus der Stars, RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und Antonia Hemmer

