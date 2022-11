Nach Strandhochzeit: Julia Holz plant weitere Zeremonie

Julia Holz und ihr Liebster wollen noch mal nachlegen! Die Influencerin verzückte Ende Oktober ihre Fans: Denn damals verriet die Blondine, dass sie ihren Partner Iwan geheiratet hat. Am Strand von Thailand gaben die zwei sich in traumhafter Kulisse das Jawort – in kleiner Runde. Deshalb soll noch ein rauschendes Fest folgen: Im kommenden Jahr planen Julia und Iwan eine weitere Zeremonie.

Im Mai kommenden Jahres soll die große Feier steigen, verriet Julia jetzt im Interview mit RTL: "Mit Familie aus Holland und Deutschland und es wird eine kirchliche Hochzeit sein, mit einem neuen Kleid." Mehr Infos ließ sich die Beauty allerdings nicht entlocken – außer, dass sie sich mit dem Fest keinen Druck machen möchte: "Ich bin immer relaxed... Wir werden uns eine schöne Hochzeit machen, aber ich bin gar nicht gestresst."

Ihr Eheglück genießen die zwei ohnehin auch jetzt schon in vollen Zügen – vor allem Gatte Iwan, der anscheinend ganz neue Seiten an sich zeigt: "Er war nie ein Ringträger und jetzt geht er so durch die Welt, dass jeder seinen Ring sieht, das ist schon putzig und fällt auch auf."

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, "Goodbye Deutschland"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrem Mann Iwan und ihrer Tochter Daliah in Thailand

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Influencerin Julia Holz (r.) mit ihrem Verlobten Iwan

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Julia und Iwan noch eine große Feier planen? Ja, voll! Nein, ehrlich gesagt nicht so ganz... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de