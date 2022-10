"So ein schöner Tag": Julia Holz hat ihren Iwan geheiratet!

Julia Holz ist überglücklich! In den vergangenen Jahren machte die Influencerin ihre Krebserkrankung öffentlich und erregte damit viel Aufmerksamkeit. Ihr Partner Iwan, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat, stand ihr während ihres Kampfes gegen die Tumorerkrankung stets zur Seite. Nach einer kurzen Beziehungspause machte er ihr Anfang des Jahres sogar einen Heiratsantrag. Julia hatte Sorgen, ob die Hochzeit noch 2022 stattfinden kann – doch nun hat sie tatsächlich geheiratet!

Auf Instagram veröffentlichte die Blondine ein Foto, das sie an der Seite ihrer Tochter und ihres Partners am Strand zeigt. Alle drei sind komplett in Weiß gekleidet. In ihrer Instagram-Story verkündete Julia anschließend stolz: "Frisch verheiratet. [...] Es war so ein schöner Tag." Sie wolle später noch ausführlich darüber berichten. Sie sei jedoch gerade erst wieder in Deutschland gelandet und müsse nun schnell zu Sam Dylans (31) Halloween-Party jetten.

Julias Fans sind von den Ehe-News ganz aus dem Häusschen. Neben vielen Fans gesellten sich auch einige Promis zu den Gratulanten. "Glückwunsch", schrieb zum Beispiel das Reality-Sternchen Kate Merlan (35). Die Moderatorin Mona Buruncuk fasste sich hingegen etwas länger: "Ich wünsche euch, dass eure ganz persönliche Liebesgeschichte ein Bestseller für euch beide wird."

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz, Influencerin

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz mit ihrer Tochter und ihrem Verlobten

Anzeige

Instagram / mrs.julezz Julia Holz posiert mit Iwan und ihrer Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de