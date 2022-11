Privates Pic: Prinz Harry und Meghan strahlen um die Wette

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben beste Laune. Die vergangenen Monate waren vor allem für den Sohn von König Charles III. (74) nicht leicht. Nach dem Tod seiner geliebten Großmutter Queen Elizabeth II. (✝96) nahmen die königlichen Geschäfte schnell wieder Fahrt auf. Das galt auch für Harry, obwohl er nicht mehr als Royal aktiv ist. Fröhliche Bilder mit seiner Liebsten scheinen mittlerweile selten geworden. Doch nun strahlten Harry und Meghan auf einem Foto um die Wette!

Die Schriftstellerin Amanda Gorman postete ein gemeinsames Foto mit Harry und Meghan bei Instagram. Aufgenommen wurde das private Bild, nachdem sie in Meghans Podcast "Archetypes" zu Gast war. Arm in Arm strahlen alle drei von einem Ohr zum anderen: Während Meghan noch etwas zurückhaltend erscheint, hat vor allem ihr Mann ein breites Grinsen im Gesicht. Offenbar hatten die drei großen Spaß bei der Aufnahme mit Amanda. "Ich bin so begeistert, dass ich die Ehre hatte, mit der Herzogin in ihrem Podcast sprechen zu dürfen", schwärmte die Poetin.

Während Harry und Meghan sich früher immer sehr innig zeigten, sind private Aufnahmen der beiden mittlerweile selten geworden. Beim großen Abschiedskonzert von Elton John (75) vor ein paar Tagen sorgte die liebe Grußbotschaft der Eheleute daher für eine freudige Überraschung. Während sie dem Musiker ihren Dank ausrichteten, präsentierte das Paar sich sehr vertraut miteinander.

.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Kapstadt im September 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Global Citizen Event 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de