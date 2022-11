"Promi Big Brother"-Exit: Jeremy Fragrance ist wieder online

Jeremy Fragrance (33) meldet sich bei seinen Fans. Mittwoch Abend entsetzte der Influencer die Zuschauer von Promi Big Brother: Er verließ den TV-Container freiwillig. Auch wenn er bei seinen Mitbewohnern ordentlich polarisierte, konnte er sich eine große Fanbase aufbauen und umso größer war die Enttäuschung bei seinem Auszug. Nun ist Jeremy wieder auf freiem Fuß und richtet sich direkt an seine Community.

Auf seinem Instagram-Kanal hat Jeremy gleich mehrere Videos kurz nach seinem Auszug bei "Promi Big Brother" gepostet. "Hey Leute, vielen Dank an meine deutschen Zuschauer von 'Promi Big Brother'. [...] Mir geht es ausgezeichnet", meint der 33-Jährige gut gelaunt. Wie gewohnt im weißen Anzug nimmt er seine Fans mit hinter die Kulissen seines anstehenden Interviewmarathons. Denn direkt nach seinem Exit stehen für den Webstar erst einmal ein Haufen Termine an. "Ich hatte über 400 E-Mails zu beantworten, hab aber nicht alle beantwortet", scherzt er.

Direkt am frühen Morgen postete Jeremy ein erstes Video und lief mit einem Kollegen oberkörperfrei durch die Hotelflure. Bei seinem Begleiter fiel dem Parfüm-Fan direkt etwas auf: "Du riechst gut, was ist das?", fragte er und musste über sich selbst lachen: "Ich bin zurück im Business, Leute!" Offenbar stürzt er sich direkt wieder in die Arbeit. Und weil die Presse seinen Auftritt als "Jeremy Fragrance Show" bezeichnete, könnte er auch schon neue Pläne haben.

Sat.1 Jeremy Fragrance, Influencer

Sat.1 Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance im November 2022

