Zuschauer entsetzt: Jeremy Fragrance verlässt Promi BB!

Damit hatten die Promi Big Brother-Fans sicherlich nicht gerechnet! Rund eine Woche wohnte Jeremy Fragrance (33) gemeinsam mit Micaela Schäfer (39), Jennifer Iglesias (24), Jörg Knör (63) und Co. in dem TV-Container. Doch obwohl er in den Genuss des luxuriösen Lofts kam, zog der 33-Jährige die Reißleine: Der Parfüm-Influencer verließ am Mittwoch das Reality-TV-Format freiwillig! Seine Entscheidung bereut Jeremy allerdings nicht, wie er gegenüber Promiflash klarstellte: “Mir geht es affenarschgeil!"

