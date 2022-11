"Dankbar": Pietro Lombardi widmet Laura einen Liebessong

Pietro Lombardi (30) hat sich für seine Laura Maria Rypa (26) etwas ganz Besonderes überlegt! Für den Musiker könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Zusammen mit seiner Partnerin erwartet er momentan Nachwuchs. Doch damit nicht genug: Ende Oktober machte er der Influencerin sogar einen Antrag. Nun ließ Pie einmal mehr durchblicken, wie glücklich er mit seiner Laura ist: Er widmete ihr ein Liebeslied!

Am heutigen Freitag erschien sein neuer Song "Dankbar" auf allen Streamingplattformen. Auf Instagram teilte Pie anlässlich des Releases ein Video, in dem zahlreiche Aufnahmen von ihm und seiner Laura zu sehen sind. Und der Songtext könnte wohl kaum romantischer sein. "Ich bin dankbar für unsere Zeit, hier mit dir will ich ewig sein. Zwischen uns war's nicht immer leicht. Ich will, dass du für immer bleibst", lautet der Text im Refrain.

Erst vor wenigen Tagen hatte der zweifache Vater in spe in seinem Podcast "ON OFF" ausgeplaudert, dass er seiner Laura noch vor der Geburt des gemeinsamen Kindes das Jawort geben wolle. "Wir wollen auf jeden Fall heiraten, bevor das Kind da ist", hatte der 30-Jährige klargestellt. Vor der Entbindung wollen sich die Turteltauben aber erst einmal nur standesamtlich trauen.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Musiker Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa

