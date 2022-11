Noch vor Geburt: Heiraten Pietro Lombardi und Laura bald?

Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) schweben zurzeit auf Wolke sieben! Das Paar erwartet momentan nicht nur den ersten gemeinsamen Nachwuchs – Ende Oktober gaben die zwei auch ihre Verlobung bekannt. Während die Fans der beiden der Geburt ihres kleinen Sohnes entgegenfiebern, könnte sich das andere Event nun vordrängeln: Denn offenbar wollen Pietro und Laura noch vor der Geburt heiraten!

"Also, ich möchte dich dieses Jahr noch heiraten", verkündet Pietro seiner Liebsten in ihrem gemeinsamen Podcast "ON OFF". Doch statt einer großen Feier soll es erst mal um eine standesamtliche Trauung gehen – doch die ist den beiden offenbar wichtig. "Wir wollen auf jeden Fall heiraten, bevor das Kind da ist", versicherte der einstige DSDS-Gewinner. Wann der errechnete Geburtstermin ansteht, verrieten die zwei allerdings nicht.

Eine rauschende Feier schließen Pie und Laura nicht aus – allerdings erst, wenn das Baby auf der Welt ist. "Wenn, dann wirklich alles entspannt, sodass man da auch wirklich Zeit hat", schilderte Laura die Beweggründe hinter der zeitlichen Trennung von Standesamt und großer Feier.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi beim Late Night Shopping in Soltau

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio im September 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de