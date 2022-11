Elegant! Keira Knightley genoss mit Mann James Dinner-Event

Was für ein seltener Anblick! Keira Knightley (37) und James Righton (39) lernten sich 2011 über Freunde kennen. Zwischen den beiden funkte es so sehr, dass sie sich zwei Jahre später das Jawort gaben. Die Geburt ihrer Töchter Edie und Delilah machte das Liebesglück der Schauspielerin und des Sängers dann perfekt. Auch wenn sich die Fluch der Karibik-Darstellerin nur selten mit ihrem Liebsten in der Öffentlichkeit zeigt, macht sie ab und zu mal eine Ausnahme: Keira erschien nun gemeinsam mit ihrem Mann James in eleganten Outfits zu einem Event.

Die zweifache Mutter nahm gemeinsam mit ihrem Partner an einem Launch-Dinner für ein britisches Magazin teil. Dort machte sie in einem weißen Kleid eine gute Figur, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen: Sie wählte ein enges, bodenlanges Spitzenkleid, das ab ihrer Hüfte mit Rüschen versehen war. Ihre schulterlangen Haare trug sie offen. James entschied sich dagegen für ein dunkleres Outfit: Er trug einen dunkelgrünen Anzug mit Nadelstreifen und ein schwarzes T-Shirt sowie gleichfarbige Schuhe. Mit diesen Looks gaben die beiden einen eleganten Anblick ab.

Dass Keira sich nur selten öffentlich mit ihrer Familie zeigt, hat einen bestimmten Grund: Ihr liegt das Wohl ihrer Liebsten sehr am Herzen. Das hat die 37-Jährige 2020 bewiesen, indem sie für ihre Kinder eine Serienrolle an den Nagel gehängt hatte. Die Schauspielerin habe sich einfach keine Kinderbetreuung über einen längeren Zeitraum vorstellen können.

Getty Images Keira Knightley, Schauspielerin

Getty Images James Righton und Keira Knightley in Paris im September 2018

Getty Images Keira Knightley in New York im März 2019

