"Prominent getrennt": Fans machen sich über die Paare lustig

Die Fans amüsieren sich über den Cast! Prominent getrennt geht in eine zweite Runde. Wie nun verkündet wurde, laufen die Dreharbeiten zur Show momentan in Südafrika. Jetzt wurden außerdem die ersten Kandidaten bekannt gegeben: So nehmen unter anderem Marlisa und Fabio, Kate Merlan (35) und ihr Noch-Ehemann Jakub (27) sowie Nikola und Gloria Glumac teil. Die Besetzung scheint für viele keine Überraschung zu sein!

Unter dem Posting auf Instagram stürmten die Fans innerhalb einer Stunde die Kommentarspalte. Der ein oder andere machte sich direkt über den Cast lustig – vor allem scheinen die meisten zu glauben, dass sich hier einige Paare extra getrennt haben, um dabei sein zu können. "Diese Beziehungen enden doch alle, damit sie in dieses Format hüpfen können, ach herrlich. Wir lieben Trash-TV" oder: "Gut, dass sich alle zeitig getrennt haben", schrieb jemand ironisch.

So zweifeln einige auch an der Wahrhaftigkeit der Trennungen und denken, diese seien nur fake. Vor allem bei Gloria und Nikola gehen die Meinungen auseinander: "Gloria und Niko sind nicht getrennt. Das ist nur Fake für die Show", meinte ein Nutzer. Bereits vor wenigen Wochen kamen die Gerüchte auf, dass ihr Liebes-Aus nur ihrem Fame dienen soll. "Ich weiß jetzt auch, wer sicher bei den Castings von "Prominent getrennt" dabei war und ziemlich sicher dabei sein wird", bezog sich Reality-TV-Bekanntheit Kim Virgina Hartung auf die umstrittenen Temptation Island-Stars.

Anzeige

RTL Gloria und Nikola Glumac, "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL Mrs. Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de