Sind Mike Heiter und Laura bei "Prominent getrennt" dabei?

Haben sich Mike Heiter (30) und Laura Morante (31) wirklich getrennt? Der Ex-Love Island-Kandidat und die Are You The One? -Teilnehmerin führten zwei Jahre lang eine glückliche Beziehung. Doch am Freitag folgte dann die große Überraschung: Die beiden gaben ihr Liebes-Aus bekannt. Die Fans hingegen sind überzeugt, dass dahinter eine PR-Aktion steckt und haben bereits eine Vermutung: Nehmen Laura und Mike an Prominent getrennt teil?

Vor Kurzem schien bei den beiden nichts auf eine Trennung hinzudeuten – sowohl Laura als auch Mike teilten erst vor zwei Tagen ein Pärchen-Foto auf ihren Accounts. Zudem wurde am Freitag bekannt gegeben, dass die zweite "Prominent getrennt"-Staffel in den Startlöchern steht. Dies ließ die Instagram-Community aufhorchen und zu dem Schluss kommen, dass das Beziehungsende fake sei. "Die sind doch safe bei 'Prominent getrennt' – alles PR hier!", empörte sich ein User. Und auch ein weiterer Fan findet: "Die Dreharbeiten für 'Prominent getrennt' laufen bald an... Auffälliger geht es nicht. Zumal die beiden bis gestern noch im Urlaub waren."

Wie seht ihr das Ganze? Denkt ihr, dass Laura und Mike doch noch zusammen sind und nur eine Show abziehen? Oder sind die beiden wirklich kein Paar mehr? Stimmt unten in der Umfrage ab!

Instagram / mikeheiter Mike Heiter mit Laura Morante in Spanien

Instagram / mikeheiter Laura Morante und Mike Heiter im Urlaub, November 2022

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, Reality-TV-Darsteller

