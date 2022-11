Von Niko? Michèle de Roos wünscht sich Antrag zu Weihnachten

Wird es zwischen Niko Griesert (32) und Michèle de Roos etwa wieder richtig ernst? Die beiden kamen nach den Dreharbeiten zum Bachelor 2021 zusammen und schienen total glücklich miteinander zu sein. Im vergangenen August gaben sie dann jedoch überraschend ihre Trennung bekannt – die Influencerin zog sogar aus der gemeinsamen Wohnung aus. Für die Ewigkeit war dieses Liebes-Aus allerdings nicht, denn nun kamen die Gerüchte auf, dass die beiden längst wieder zusammen seien. Michèle befeuerte die Vermutungen jetzt mit ihrer Weihnachtswunschliste.

Auf TikTok teilte sie ein Video, in dem sie verriet, was sie sich dieses Jahr vom Weihnachtsmann wünscht. Neben Süßigkeiten, einem MacBook und einem iPad stach den Fans dabei aber besonders ein Wunsch auf ihrem Zettel ins Auge: Als vierten Punkt wünschte sich Michèle, sich zu verloben! Na, wenn das mal kein Wink mit dem Zaunpfahl an ihren neuen/alten Liebsten ist…

Michèle hatte sich bereits zu den Spekulationen geäußert und ein Liebes-Comeback keineswegs dementiert. ”Wir sind irgendwie in einer neuen Findungsphase. Alles andere zeigt die Zeit", erklärte sie im Netz. So lange will die TV-Bekanntheit mit dem nächsten Schritt aber offenbar gar nicht mehr warten…

TikTok / thats.mii Michèle de Roos' Wunschliste für Weihnachten 2022

Krick, Jens / ActionPress Ex-Bachelor Niko Griesert mit seiner Freundin Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

