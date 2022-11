"You"-Staffel vier: Der Starttermin ist früher als gedacht!

Fans können es kaum noch erwarten, wo es Joe Goldberg dieses Mal hin verschlägt. In den drei bisherigen Staffeln von You hat der mörderische Stalker Joe, gespielt von Penn Badgley (36), sein Unwesen in verschiedenen Städten der USA getrieben. Dort hat er krankhafte Obsessionen zu Frauen entwickelt und diese auf Schritt und Tritt verfolgt. Nach den nervenaufreibenden Ereignissen im Finale der dritten Staffel können die Zuschauer nun aufatmen. Denn Staffel vier von "You" kommt früher als gedacht!

Der Streamingdienst Netflix hat tolle Neuigkeiten. Denn die neuen Folgen werden schon am 9. Februar auf der Plattform abrufbar sein. Einen Tag früher als zuvor verkündet! Die sehnsüchtig ersehnte Staffel in einem durchzusuchten ist trotzdem nicht drin, denn sie wird aufgeteilt. Part zwei folgt dann ebenfalls einen Tag eher – am 9. März.

Nach dem Finale von Staffel drei verlässt Joe die Vereinigten Staaten. Stattdessen findet er sich in Europa wieder! Dort schlüpft er in die Rolle eines Professors namens Jonathan Moore. Ob Joe auch dort wieder in eine obsessive Verliebtheit mit einer Frau gerät? Ist sie womöglich dieses Mal die Richtige? Lange müssen Fans auf die Beantwortung dieser Fragen nicht mehr warten!

Netflix Penn Badgley, "You"-Darsteller

Netflix Penn Badgley und Victoria Pedretti, "You"-Darsteller

Getty Images Penn Badgley, Januar 2020

