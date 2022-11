Zweite Staffel: Das sind die "Prominent getrennt"-Ex-Paare!

Prominent getrennt geht in die nächste Runde! In der ersten Staffel der Realityshow versuchten unter anderem Luigi Birofio und Michelle Daniaux oder auch Serkan Yavuz (29) und Carina Spack (26), sich wieder anzunähern. In den vergangenen Wochen wurde schon vermutet, wer bei der zweiten Staffel dabei sein könnte – jetzt sind die ersten Ex-Paare für die zweite Staffel von "Prominent getrennt" offiziell bekannt!

Wie der Sender RTL nun verkündete, beginnen schon diese Woche die Dreharbeiten für die Show. Erneut ziehen einige verflossene Promi-Paare in eine Villa in Südafrika. Die ersten Kandidaten sind schon bekannt: Unter anderem werden Gloria und Nikola Glumac in der Show wieder an einem Strang ziehen müssen. Sie trennten sich einige Wochen nach ihrer Teilnahme bei Temptation Island. Außerdem ist ein anderes Paar aus dem Format dabei: Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (27) heirateten sogar vor einigen Monaten, doch gaben erst kürzlich nach einigen Streitereien ihre Trennung bekannt.

Zu dem dritten Ex-Paar, das dabei ist, zählen Fabio de Pasquale und Marlisa Rudzio. Sie testeten ebenfalls ihre Treue bei "Temptation Island" und nahmen auch zusammen bei #Couple Challenge teil. Anfang dieses Jahres gaben die Influencer allerdings die Trennung bekannt.

RTL / Seapoint Die "Prominent getrennt"-Teilnehmer bei der Nominierung

RTL Gloria und Nikola Glumac, "Prominent getrennt"

RTL Mrs. Marlisa und Fabio, "Prominent getrennt"

