Erwischt! Bradley Cooper wieder mit Irina Shayk unterwegs

Besteht bei Bradley Cooper (47) und Irina Shayk (36) etwa doch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback? Der Schauspieler und das Model waren von 2015 bis 2019 ein Paar. In dieser Zeit erblickte ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine Shayk Cooper das Licht der Welt. Seit wenigen Wochen machen nun Gerüchte die Runde, dass die Eltern des kleinen Mädchens wieder zueinandergefunden hätten. Neue Bilder heizen die Gerüchteküche weiter an: Bradley und Irina wurden zusammen beim Spaziergang mit ihrer Tochter gesichtet.

Der Schauspieler war nun gemeinsam mit seiner Ex und Tochter Lea in New York unterwegs. Das Model wählte für den Ausflug einen schwarzen Pullover und eine unifarbene, lockere Hose. Der "Hangover"-Darsteller trug einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans sowie eine rote Mütze mit einem "Love"-Schriftzug darauf. Ihre Tochter Lea war komplett in Rosa gekleidet, während sie sich von ihrem Vater herumtragen ließ. In diesen lässigen Outfits schlenderte die Familie durch die Stadt und vermittelte dabei einen vertrauten und harmonischen Eindruck.

Doch bedeuten diese Bilder wirklich ein Liebes-Comeback? Wie eine Quelle gegenüber People berichtet hatte, sollen sich Irina und Bradley tatsächlich wieder annähern. "Sie sind beide Single und haben angefangen, mehr miteinander zu unternehmen", plauderte der Insider aus und merkte an, dass sie momentan viel Zeit zusammen verbringen.

MEGA / ZapatA Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk

MEGA / ZapatA Irina Shayk, Bradley Cooper und ihre Tochter Lea in New York

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper im Januar 2019

