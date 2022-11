"Großer Fan": Rapper Stormzy umarmte Sängerin Adele viermal!

Damit hat Stormzy (29) wohl überhaupt nicht gerechnet. Der Grime-Rapper hat bereits in seiner Jugend begonnen, Musik zu machen. 2015 hat er dann Fuß in der Branche gefasst, als seine Single "Know Me From" in die britischen Charts hochgeklettert ist. Seitdem verzeichnete der gebürtige Londoner einen Erfolg nach dem anderen – 2017 trat er sogar gemeinsam mit Ed Sheeran (31) bei den BET Awards auf. Obwohl Stormzy ein gefeierter Musiker ist, war er nun total überwältigt, als Adele (34) auf seinem Konzert auftauchte!

Der "Own It"-Interpret war am vergangenen Samstag in der "Jonathan Ross Show" zu Gast. Dort kam der Rapper auf die Sängerin Adele zu sprechen. "Ich war schon immer ein großer Fan. Sie kam zu meiner Show in London und ich war sehr, sehr beeindruckt. Extrem verblüfft", gab der 29-Jährige zu. Als er dann der "Rolling in the Deep"-Sängerin gegenüberstand, sei er total nervös geworden. "Ich erinnere mich, dass ich fragte: 'Kann ich dich umarmen? Oh, kann ich dich noch mal umarmen?' Ich habe wahrscheinlich drei-, viermal gefragt. Sie ist reizend", plauderte er aus.

Stormzy selbst war vor wenigen Wochen auf Adeles Konzert in Las Vegas. "Das war unglaublich", schwärmte der Brite und holte weiter aus: "Ehrlich gesagt, war das wahrscheinlich die beste Show, die ich je gesehen habe. Und ich habe schon eine Menge Shows besucht." Auch wenn es nur ein Konzert im kleinen Rahmen war, habe er das Ganze sehr genossen.

Getty Images Stormzy beim Global Citizen Festival 2022

Getty Images Adele im Juli 2022

Getty Images Stormzy bei den "GQ Men Of The Year Awards 2022"

