Ist er der Neue in "Let's Dance"-Star Ekat Leonovas Leben?

Hat das Versteckspiel um den Partner von Ekaterina Leonova (35) nun ein Ende? Der Let's Dance-Star verriet erst im Oktober, dass er glücklich vergeben sei. Zuvor hatte die Tänzerin bereits im April ihre Fans neugierig gemacht: Sie postete ein Bild von sich mit einem riesigen Strauß weißer Rosen. "Von einem Unbekannten", kommentierte sie den Schnappschuss damals. Dieser Mann ist jetzt angeblich der geheimnisvolle Unbekannte!

Bild will erfahren haben, dass es sich bei dem neuen Mann an Ekatarinas Seite um den deutsch-türkischen Unternehmer Hasan Kivran handelt. Er lebe sowohl in der Türkei am Bosporus als auch in München. Ein Freund von ihm hätte ausgeplaudert: "Hasan vergöttert Ekaterina schon seit Jahren. Er wollte sie unbedingt kennenlernen." Nachdem die Brünette von ihm mit dem Rosenstrauß beschenkt worden war, seien die beiden angeblich zusammengekommen.

Es soll sogar so ernst zwischen dem Paar sein, dass sie bereit wären, den nächsten Schritt zu wagen. Der Freund Hasans verrät, dass die beiden verlobt seien. "Er trägt sie auf Händen, verwöhnt sie mit teuren Klamotten, Handtaschen und Schuhen", wisse er. Angeblich werde die 35-Jährige aus Liebe zu Hasan nur noch im kommenden Jahr bei "Let's Dance" mitmachen. Danach wolle sie sich voll und ganz darauf konzentrieren, mit ihrem Zukünftigen eine Familie zu gründen.

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im Urlaub in der Türkei, Juli 2022

Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im November 2022

Anzeige

Getty Images Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova bei ihrer Rumba

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de