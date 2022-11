Kein eigener Song: Fans von Jessi Hallers Cover enttäuscht!

Die Fans haben sehnlichst auf dieses Lied gewartet! Vor wenigen Tagen kündigte Jessica Haller (32) an, dass sie ihren ersten eigenen Song namens "Love Will Bring You Home" herausbringen wird. Nun wurde das Lied veröffentlicht – und entpuppte sich als Cover: Alexander Klaws (39) brachte es bereits 2008 in einer eigenen Version raus. Deshalb sind die Promiflash-Leser ganz schön enttäuscht von Jessis Lied...

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage waren sich die Fans ziemlich einig, dass sie nach der großen Ankündigung mehr von dem Song der ehemaligen Bachelorette erwartet hätten. 72,2 Prozent der Leser zeigten sich enttäuscht davon, dass das Lied nur ein Cover ist (790 Votes von insgesamt 1.094, Stand: 25. November, 18 Uhr). Nur 304 Teilnehmer, also 27,8 Prozent, waren hingegen von Jessis Version begeistert.

Jessi selbst versuchte auf Instagram, das Song-Wirrwarr aufzuklären. "Vor ein paar Wochen haben wir den Song komplett umgeschrieben auf mich und gestrickt, dass er perfekt wird", betonte sie. Sie kenne die Songwriter persönlich und schätze sie sehr.

Alexander Klaws bei "The Masked Dancer"

Jessica Haller im November 2022

Jessica Haller, Influencerin

