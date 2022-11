Nur Cover? Alexander Klaws sang Jessi Hallers Song schon mal

Werden Jessica Hallers (32) Fans enttäuscht sein? Die einstige Bachelorette hatte in der vergangenen Woche tolle News für ihre Follower: Sie verkündete, bald einen eigenen Weihnachtssong herauszubringen, der ihrem Liebsten Johannes (34) gewidmet ist. Jetzt ist der Track "Love Will Bring You Home" erschienen – doch Moment: Einigen Zuhörern fiel sofort auf, dass es bereits eine frühere Version des Liedes von Alexander Klaws (39) gibt!

"Dasselbe Lied hat Alexander Klaws schon gesungen. Bin gespannt, wie ähnlich es insgesamt klingen wird", kommentierte ein User Jessis Beitrag auf Instagram. Denn auf dem vierten Studioalbum "Was willst du noch?" des Ex-DSDS-Gewinners ist das Lied tatsächlich enthalten. "Okay, hab es mir gerade angehört. Dachte, das Lied ist neu und von ihr", zeigte sich ein Fan enttäuscht. Andere wiederum freuen sich drauf, eine neue Version des Tracks zu bekommen.

Bereits 2016 hatte die US-Sängerin Sandra McCracken einen Song mit demselben Titel veröffentlicht. Das Lied der Singer-Songwriterin aus Nashville hat jedoch ansonsten gar nichts mit dem Song von Alex zu tun. Meint ihr, die Fans werden Gefallen an Jessis Version finden? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Oktober 2022

ActionPress Alexander Klaws, Moderator

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

