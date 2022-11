Songklau von Alex Klaws? Jessica Haller klärt Verwirrung auf

Jessica Haller (32) spricht nun Klartext! Die einstige Bachelorette hat dem Trash-TV schon lange den Rücken gekehrt. Mittlerweile ist sie Mutter einer kleinen Tochter, Unternehmerin, Influencerin und will jetzt auch noch die Musikwelt erobern. Also brachte sie ein Weihnachtslied heraus namens "Love Will Bring You Home". Aber den Fans fiel auf: Alexander Klaws (39) sang den Song schon 2008. Nun äußerte sich Jessi zu dem Song-Wirrwarr!

In ihrer Instagram-Story meldete sich die Frau von Johannes Haller (34) diesbezüglich und scheint nichts von der Version von Alex gewusst zu haben. "Ich habe gerade gelesen, dass Alexander Klaws den Song schon mal 2008 gesungen hat und ich möchte diese Verwirrung aus dem Weg schaffen. [...] Ich möchte kurz den Leuten, die hinter diesem Song stecken, die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben", erzählte Jessi und nannte die Songwriter, die sie nun persönlich kennt.

"Vor ein paar Wochen haben wir den Song komplett umgeschrieben auf mich und gestrickt, dass er perfekt wird", führte sie aus. Jessi scheint also gewusst zu haben, dass das Lied seit 2002 existiert und auf sie umgeschrieben wurde. Daraufhin bedankte sie sich für den Support bei ihren Fans.

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

Getty Images Sänger Alexander Klaws

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, Influencerin

