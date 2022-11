Darum war Mike Tindalls Oma gegen die Hochzeit mit Zara

War Mike Tindalls Familie gegen seine royale Heirat? Der ehemalige britische Rugby-Spieler wurde durch seine Trauung mit der Queen (✝96)-Enkelin Zara (41) vor über zehn Jahren Teil der königlichen Familie. Das Paar ist auch nach über einer Dekade Ehe und drei Kindern anscheinend immer noch glücklich miteinander. Mikes (44) Großmutter stand der Vermählung des Sportlers damals aber offenbar kritisch gegenüber!

Bereits vor zwei Jahren gaben Mike und sein Vater Philip The Times ein Interview. Der 75-Jährige erzählte, dass die Mutter seiner Frau skeptisch gegenüber Prinzessin Annes (72) Tochter gewesen sei: "Lindas Mutter war strikt dagegen. Zu ihrer Zeit heirateten Könige königlich und sie dachte, die Hochzeit würde verschmäht werden." Offenbar waren diese Sorgen aber unbegründet. "Von Anfang an war die ganze Familie einfach nur nett. Manchmal gingen wir am Sonntag mit Zaras Mutter zum Mittagessen, bevor wir nach Hause fuhren," meinte Philip weiter.

Mike verhält sich augenscheinlich nicht immer besonders royal. Aktuell ist der 44-Jährige im UK-Dschungelcamp zu sehen und plaudert dort viele private Anekdoten der blaublütigen Familie aus. Zuletzt verriet er, wie seine Hose einst gerissen war, während er mit seiner Schwiegermutter getanzt hatte.

Getty Images Zara und Mike Tindall im Juni 2022

Getty Images Zara und Mike Tindall mit Tochter Mia, 2015

Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne im Juni 2019

