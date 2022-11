Das bereut Emily Blunt an ihrer Hochzeit mit John Krasinski

Daran wird sie immer erinnert werden! Die "A Quiet Place"-Stars Emily Blunt (39) und John Krasinski (43) sind nun schon seit 14 Jahren ein Paar. 2010 haben sie sich das Jawort gegeben und sind seither glücklich verheiratet. An ihrem großen Tag sei der Schauspielerin jedoch ein großer Fauxpas passiert. Doch aus Fehlern lernt man bekanntlich. Das würde Emily heute an ihrem Hochzeitstag definitiv nicht mehr machen!

"Ich hatte schreckliches Bräunungsspray drauf", gesteht die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin in der "The Late Late Show". Das Spray habe sie sich selbst aufgetragen. "Warum habe ich daran an meinem Hochzeitstag sparen müssen?", regt sich Emily weiter auf. Denn der "unnatürliche Orangeton" sei auf ihren Hochzeitsfotos klar und deutlich zu erkennen. "Es war fleckig und hat gestunken. Und es war ein wirklich warmer Tag. Wenn du also mit aufgetragenem Bräunungsspray Weiß trägst, sickert das Orange durch", führt sie weiter aus.

Was an ihrem Hochzeitstag falsch gelaufen ist, sei jedoch mit der Verlobung 2009 richtig gelaufen. Damals verriet John gegenüber Access Hollywood nämlich, wie emotional sein Antrag verlaufen sei. "Sie hat geweint, nachdem ich geweint habe, und dann hat jeder andere auch geweint", erinnerte er sich. "Aber es war großartig und am Ende des Tages hat sie Ja gesagt", fügte er noch hinzu.

Anzeige

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images John Krasinski, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski im Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de