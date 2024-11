Glen Powell und Pedro Pascal lehnten "Sexiest Man"-Titel ab

Die Schauspieler Glen Powell (36) und Pedro Pascal (49) haben dem heißbegehrten Titel "Sexiest Man Alive" des People-Magazins wohl eine klare Absage erteilt – was letztlich dazu führte, dass John Krasinski (45) die Auszeichnung erhielt. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet, hätte das Blatt "mehrfach angefragt" und "beide förmlich angefleht", allerdings ohne Erfolg. "Jedes Jahr hat das Magazin bestimmte Wunschkandidaten, aber diese sagen nicht immer zu. Glaubt ihr wirklich, sie wollten letztes Jahr Patrick Dempsey (58)?", scherzte die Quelle.

Laut der Kontaktperson habe der Titel für die beiden Stars einfach "an diesem Punkt ihrer Karriere" keine Priorität. Glen, bekannt aus "Wo die Lüge hinfällt", wolle sich nun "stärker in der Schauspielerei profilieren, da er endlich großartige Rollen bekommt und mehr Bekanntheit erlangt." "The Last of Us"-Darsteller Pedro hingegen sehe den ganzen Hype eher als Spielerei an und sei "zwar geschmeichelt, aber sein Ego braucht das nicht."

Selbst John war überrascht und dachte zunächst, er werde "veräppelt". Seine Frau Emily Blunt (41) hingegen war wohl völlig aus dem Häuschen: "Es war mit viel Freude verbunden, es ihr zu erzählen", erklärte er People. Fans auf Social Media sind jedoch geteilter Meinung. "John Krasinski? Hm, ich bin mir nicht sicher", kommentierte ein User. Ein anderer zeigte sich enttäuscht: "Ich bin für diesen Schwachsinn extra bis Mitternacht wach geblieben." Doch einige Stimmen verteidigten die Wahl: "Ich finde ihn sexy. Vielleicht nicht der Sexieste, aber er ist klug und witzig." Ein weiterer Unterstützer fügte hinzu: "Um ehrlich zu sein, ich habe nichts dagegen."

Getty Images John Krasinski bei der "If"-Premiere in London im Mai 2024

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars im März 2024

