Falsche Absicht? Jenefer Riili hat lebenslange Tinder-Sperre

Jenefer Riili wurde eine Chance genommen, ihren Mr. Right zu treffen! Vor gut anderthalb Jahren ging die Beziehung der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin mit ihrem einstigen Serienkollegen Matthias Höhn (26) in die Brüche. Der Vater ihres gemeinsamen Sohnes ist inzwischen wieder vergeben – Jenefer ist hingegen noch Single. Um endlich die große Liebe zu finden, versuchte sie ihr Glück unter anderem auf Dating-Apps – allerdings vergebens: Auf Tinder wurde sie zumindest lebenslang gesperrt!

Im Interview mit Vip.de verriet die Münchnerin: "Anfangs hatte ich mich angemeldet und hatte gesagt, dass ich Frauen und Männer suche." Sie sei zwar heterosexuell, aber habe gedacht, dort vielleicht neue Freundinnen zu finden, mit denen sie feiern gehen könne. Das fand eine Userin allerdings nicht so gut und meldete sie. Dies geschah noch ein weiteres Mal, weil ihr Profil für ein Fake gehalten worden war. "Ich habe die Plattform, glaube ich, ein bisschen verfehlt dafür", gestand sich die 31-Jährige ein. Eigentlich wäre es ihr sowieso am liebsten, wenn sie ihrem potenziellen Partner einfach im realen Leben über den Weg laufen würde.

Vor gut einem Jahr hatte Jenefer auf Instagram betont, dass Dating als alleinerziehende Mutter ohnehin nicht einfach sei: "Ich [habe] einen kleinen Mann zu Hause und kann nicht mal eben so spontan auf ein Date gehen." Zudem habe sie hohe Ansprüche: "Ich [bin] auch wählerisch, weil ich mittlerweile weiß, was ich im Leben möchte und was eben nicht infrage kommt."

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili auf dem Oktoberfest

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit ihrem Sohn im Oktober 2022

