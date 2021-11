Jenefer Riili gibt ehrliche Einblicke in ihr Liebesleben. Im Netz nimmt die Ex-Freundin des ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellers Matthias Höhn (25) kein Blatt vor den Mund und plaudert immer wieder ungeniert über ihr Single-Dasein. Im Oktober verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin beispielsweise, dass sie seit knapp einem Jahr keinen Sex mehr hatte. Jetzt sprach Jenefer auch darüber, wieso sie gerade keinen Mann an ihrer Seite hat.

In ihrer Instagram-Story berichtete die gebürtige Münchnerin nun, dass es ihr tatsächlich etwas an der Zeit für eine seriöse Beziehung fehle. "Ich [habe] einen kleinen Mann zu Hause und kann nicht mal eben so spontan auf ein Date gehen", schrieb Jenefer als Antwort auf die Nachricht eines Fans. "Ich finde die Zeit einfach nicht", gab sie lachend zu. Natürlich habe sie schon ein paar Mal Nachrichten mit Typen ausgetauscht, jedoch empfände sie es als "zu anstrengend, dafür dann Ewigkeiten am Handy zu hängen".

"Ich [bin] auch wählerisch, weil ich mittlerweile weiß, was ich im Leben möchte und was eben nicht infrage kommt", gestand die 30-Jährige anschließend. Doch die Hoffnung gebe sie dennoch nicht auf. "Irgendwie, irgendwo und irgendwann wird es schon noch Klick machen. Genau dann, wenn ich es nicht erwarte wahrscheinlich", meinte die Mama eines Dreijährigen abschließend.

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im November 2021

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili, Influencerin

