"Game of Cones": Emilia Clarke posiert vor schräger Eisdiele

Diesen Besuch konnte sich Emilia Clarke (36) wohl nicht verkneifen. Bekannt ist die Britin vor allem durch ihre Rolle der Daenerys Targaryen in dem erfolgreichen Fantasy-Epos Game of Thrones. Das Finale war zwar schon 2019, aber die Kultserie lebt in den Herzen der Fans weiter. So geht es offenbar auch der Schauspielerin. Denn Emilia besuchte eine thematisch auf "Game of Thrones" ausgerichtete Eisdiele!

Auf einem Bild auf Instagram posiert der "Last Christmas"-Star vor der Eisdiele mit dem Namen "Game of Cones". Dabei zieht sie eine lustige Grimasse. Um dem kalten Wetter zu trotzen, hat sich Emilia in einen grünen Parka geworfen und einen orangefarbenen Schal umgewickelt. Bei ihrem kleinen Ausflug durfte sie ihr Hund Ted begleiten, den sie an der Leine hält. Unter dem Schnappschuss schreibt die "Ein ganzes halbes Jahr"-Darstellerin: "Ich habe nachgesehen, es gibt keine milchfreie Alternative für Daenerys..." Dahinter hat sie ein trauriges Emoji gesetzt.

Die Fans toben sich währenddessen unter dem Beitrag mit kleinen Wortspielen aus. "Das Lied von Eiscreme und Feuer", kommentiert jemand. Eine Anspielung auf den Titel der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer", auf der die Serie basiert. Andere beziehen Emilias Charakter Daenerys in ihre Aussagen mit ein, die in der letzten Staffel eine ganze Stadt niedergebrannt hat. Auch die Schauspielerin scherzt darüber und postet den Hashtag "Ob sie wussten, dass ich eher der Feuer-Typ bin?".

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

RTL II Emilia Clarke und Kit Harington in "Game of Thrones"

Getty Images Emilia Clarke, Schauspielerin

