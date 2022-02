Caona und Leonard Freier (36) sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Das verkündete die frischgebackene Mutter am vergangenen Mittwoch in einer Instagram-Story. Der ehemalige Bachelor sprach mit Promiflash nun exklusiv über die Geburt ihres Sohnes Amilio Emiliano Freier. Der kleine Mann wäre nämlich nicht nur beinahe schon auf dem Weg ins Krankenhaus gekommen, der Wonneproppen war außerdem elf Tage zu früh dran! "Caona war froh, denn sie hatte keine leichte Schwangerschaft. Aurora war damals vier Wochen zu früh, also hatten wir uns schon darauf eingestellt. Wir sind anscheinend alle etwas ungeduldig", erklärte der einstige TV-Rosenkavalier.

