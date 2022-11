Enthüllt: Das verbirgt sich alles in Sienna Millers Tasche!

Das hat Sienna Miller (40) also immer dabei! Die britisch-amerikanische Schauspielerin ist bekannt für ihre Rollen in "American Sniper" oder "G.I. Joe – Geheimauftrag Cobra". Sie ist seit knapp 20 Jahren im Geschäft und hat sich neben ihrer Schauspielkarriere auch als Fashion-Vorbild etabliert. Nun gewährte sie einen privaten Einblick in ihre glamouröse Handtasche. Sienna enthüllte in einem Video, was sich alles darin verbirgt!

Sienna ziert das Cover der britischen Vogue im Dezember 2022. Zu diesem Anlass packte Sienna vor laufender Kamera ihre Tasche aus. Unter anderem trägt sie Beauty-Produkte wie eine Handcreme und einen Lippenstift bei sich. Auch ein Buch für die U-Bahn darf nicht fehlen. Und dann kam eine Sache zum Vorschein, die ihr ein wenig unangenehm zu sein scheint: "Oh oh, Nicorette. Ja, das ist, um keine Zigaretten zu rauchen, die sich ehrlich gesagt in meiner Tasche befinden, und zwar zwei davon." Bei Nicorette handelt es sich um Lutschtabletten, die das Verlangen nach Zigaretten lindern. Zusätzlich gestand sie: "Ich glaube nicht, dass ich in letzter Zeit auf einer Veranstaltung war oder irgendetwas ohne die Tabletten gemacht habe."

Außerdem zückte die Schauspielerin noch eine kleine Tube aus ihrer dunkelgrünen Gucci-Tasche und erzählte von einem neuen Geschäftsprojekt: "Ich habe ein winzig kleines Döschen mit einer leichten Creme in meiner Tasche. Das hat damit zu tun, dass ich gerade eine Hautpflegemarke entwickle – was sehr aufregend ist."

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sienna Miller bei den BAFTAs im März 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sienna solche privaten Einblicke gewährt? Ich finde es sehr interessant! Würde ich persönlich nicht machen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de