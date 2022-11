Offiziell? Emily Ratajkowski mit Pete Davidson bei NBA-Spiel

Machen Emily Ratajkowski (31) und Pete Davidson (29) ihre Liebe etwa offiziell? Seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über eine Beziehung der beiden Stars. Erst vor ein paar Tagen wurden die zwei auf Videos bei einem Thanksgiving-Dinner erwischt. Bei einem Sportevent ließen das Model und ihr angeblich Neuer sich nun vor zahlreichen Zuschauern zusammen blicken. Wollen sie jetzt hiermit wohl allen ihre Liebe zeigen?

Pete und Emily wurden am Sonntagabend zusammen bei einem Knicks-Spiel in New York gesichtet – ihr erster öffentlicher Auftritt als angebliches Paar. Der Komiker und die Schauspielerin beobachteten das Spiel zwischen den Knicks und den Grizzlies. Die zwei hatten ein breites Lächeln auf den Lippen, als sie zwischen Hollywoodstar Ben Stiller (56) und Sängerin Jordin Sparks (32) am Spielfeldrand Bier tranken. Während des Spiels winkten Emily und Pete gut gelaunt in die Kameras.

Die Bekanntheiten lösten zum ersten Mal Spekulationen über eine mögliche Romanze aus, als eine Quelle sie bei einem Date in Brooklyn Anfang des Monats händchenhaltend sah. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass sich der Saturday Night Live-Star und das "Sports Illustrated"-Model seit ein paar Monaten treffen sollen. Die beiden haben trotz der zahlreichen Andeutungen ihr Liebe noch nicht öffentlich bestätigt.

ActionPress Pete Davidson und Emily Ratajkowski bei einem Knicks-Spiel

