Als Paar? Emily Ratajkowski und Pete Davidson genießen Feier

Es wird offenbar immer ernster zwischen Pete Davidson (29) und Emily Ratajkowski (31)! Seit Kurzem häufen sich die Anzeichen, dass das Model die neueste Flamme an der Seite des Komikers sein könnte. Vergangene Woche wurden die beiden Stars dabei gesehen, wie sie sich im Eingangsbereich eines Gebäudes in New York getroffen und herzlich umarmt haben. Jetzt heizten sie die Gerüchteküche weiter an, indem sie Thanksgiving zusammen feierten.

Auf Instagram teilte Selby Drummond, die Marketing-Chefin von Bumble, jetzt ein Foto, das eindeutig zu sein scheint: Es zeigt Emily und Pete, wie sie mit ein paar anderen Gästen bei einem Thanksgiving-Dinner gemeinsam am Tisch sitzen. Das Fest wird traditionellerweise mit nahestehenden Personen gefeiert. Anscheinend war das Bild zu pikant, denn mittlerweile wurde es bereits überall wieder gelöscht.

Erst vor wenigen Monaten hatte der 29-Jährige sich von seiner letzten berühmten Freundin Kim Kardashian (42) getrennt. Diese äußerte sich angeblich bereits zu den Spekulationen rund um die neue Romanze ihres Verflossenen. "Sie findet es süß und freut sich, dass er jemanden gefunden hat, der besser zu ihm passt und auf der gleichen Wellenlänge ist," behauptete ein Insider gegenüber HollywoodLife.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im September 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de