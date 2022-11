Patchworkfamilien-Ausflug: Ben Affleck genießt Zeit mit Kids

Ben Affleck (50) genießt die Zeit mit seiner Patchworkfamilie! Mit ihrer Hochzeit im vergangenen Juni brachten der Schauspieler und seine Liebste Jennifer Lopez (53) einige Kinder mit in die Ehe: Während Ben die drei Kinder Seraphina (13), Samuel (10) und Violet (16) aus der Ehe mit Ex-Frau Jennifer Garner (50) in die neue Familie einbringt, ist die "On The Floor"-Interpretin stolze Mama der Zwillinge Emme (14) und Maximilian (14). Dass das frischverheiratete Ehepaar sein Leben als Patchworkfamilie scheinbar ziemlich gut wuppt, machte es bereits in der Vergangenheit klar – natürlich verbrachte Bens Großfamilie jetzt auch Thanksgiving gemeinsam!

Das zeigen zumindest die Paparazzi-Bilder, die Hollywood Life vorliegen: Am vergangenen Thanksgiving-Wochenende besuchte Ben gemeinsam mit seinen Töchtern Violet und Seraphina sowie Stiefkind Emme einen Bauernmarkt in Beverly Hills! Für ihren gemeinsamen Ausflug wählte das Vierer-Gespann gemütliche Outfits: Ben trug einen Strickpullover über einem weißen T-Shirt, während sich Emme für einen Kapuzenpullover und schwarze Shorts entschied. Violet kombinierte ein geblümtes Kleid mit einer weißen Strickjacke, Seraphina war hingegen lässig in einem blauen Pullover und brauner Hose unterwegs.

Bereits in der Vergangenheit betonte J.LO gegenüber Vogue, dass die Familienzusammenführung ein Prozess sei, der mit viel Sorgfalt angegangen werden muss. Aber auch Bens Ex spiele eine große Rolle: Die Schauspielerin sei "ein fantastisches Co-Elternteil [...] und sie arbeiten wirklich gut zusammen."

