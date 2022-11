So klappt das Patchwork-Leben bei Jennifer Lopez und Ben

Wie wuppen Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50) das Leben als Patchworkfamilie? Im Juli heirateten die Sängerin und der Schauspieler in Las Vegas. Einen Monat später folgte sogar noch eine XXL-Sause auf Bens privatem Anwesen. Somit sind ihre Familien nun auch offiziell verbunden. Der Hollywoodstar bringt drei Kinder aus seiner Beziehung mit Jennifer Garner (50) mit in die Ehe. Die Musikerin wiederum hat Zwillinge mit ihrem Ex Marc Anthony (54). Nun sprach J.Lo offen darüber, wie sie und Ben ihre Familien zusammengeführt haben!

Im Interview mit Vogue betonte die 53-Jährige, dass die Familienzusammenführung ein Prozess sei, der mit viel Sorgfalt angegangen werden muss. Darin spielt auch Bens Ex Jennifer Garner eine große Rolle. Die Schauspielerin sei "ein fantastisches Co-Elternteil [...], und sie arbeiten wirklich gut zusammen." Obwohl J.Los Zwillinge Teenager seien, laufe es wirklich gut. "Ich hoffe, dass sich unsere Familie so entwickelt, dass seine Kinder in mir eine neue Verbündete und meine Kinder in ihm einen neuen Verbündeten sehen", fasste sie zusammen.

Jennifer sieht in der Position eines Stiefelternteils sogar Vorteile. Sie hoffe, dass Ben ihre Kinder ebenso liebt und sich um sie kümmert, aber eine andere Perspektive einbringt. Damit könne er seiner Frau helfen, "Dinge zu sehen, die ich bei meinen Kindern nicht sehen kann, weil ich emotional so stark gebunden bin."

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Musikerin

